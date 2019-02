Steiermark bei E-Autos die klare Nummer eins

So haben bei der jüngsten Landes-Aktion „Am Wochenende mach ich grün“ 700 Steirer jeweils zwei Tage lang um nur 20 Euro ein Elektroauto getestet. „Solche Testaktionen sowie entsprechende Förderungen sind sicher mit ein Grund dafür, dass die Steiermark die höchste Steigerung an E-Autos in ganz Österreich hat“, freut sich Verkehrslandesrat Anton Lang, der darauf setzt, dass bis 2030 die Elektromobilität in unserem Bundesland flächendeckend eingeführt wird.