Überlebt die Menschheit eine Zombie-Apokalypse?

Schraubt man ein wenig an den Parametern und gibt der Menschheit eine zumindest zehnprozentige Chance, Zombies auch töten zu können, wäre unsere Spezies auch in diesem Fall in nur 100 Tagen nahezu gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Allerdings: Es würde Überlebende geben, und diese könnten auch bestehen - und so die Menschheit letzten Endes auch retten. Wie die Studenten berechneten, hätte sich die Menschheit etwa 10.000 Tage, also knapp 27 Jahre, nach der Apokalypse wieder erholt.