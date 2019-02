Andi Weimann rollt mit Bristol City das Feld auf

Sechs Siege in Serie, seit Ende November in zwölf Pflichtspielen unbesiegt. Bristol City ist in der zweiten Liga Englands, der Championship, das Team der Stunde. Nur noch zwei Zähler fehlen nach 28 Ligaspieltagen auf Platz sechs, der am Ende für die Play-offs nötig ist. Mittendrin: Andi Weimann, der nach seinem Superstart mit fünf Treffern in den ersten fünf Spielen als zentraler Stürmer im 3-4-3-System aber längst wieder auf dem rechten Flügel angekommen ist, die Tore von Kollege Famara Diedhiou vorbereitet.