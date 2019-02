Ex-Coach kommt mit Peking auf Portugal-Besuch

Fix: Nach der Rückkehr kommt es zum Stresstest vorm Europa League-Treff mit Brügge. Am 6. Februar gastiert Altach, am 8. Steyr in Taxham. Tags darauf kehrt der FC Liefering aus dem Trainingslager in Valencia zurück. Die Anreise für den 24-Mann-Tross dorthin erfolgt heute. Nach dem Aus von Gerhard Struber plant man wohl mit Janusz Gora als Chefcoach. Offen ist der Gegner für 6. Februar: Levante U-19 hat abgesagt.