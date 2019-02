Entlarvt: 112 von 288 Asylwerbern logen bei Alter

Bedeutet: Fast die Hälfte der insgesamt 14.009 in Deutschland an der Grenze in Zügen und Bussen ertappten Flüchtlinge reiste aus Österreich an (im Schnitt 19 Aufgriffe täglich). Im Gegenzug reisten im selben Zeitraum 4850 Flüchtlinge von Deutschland aus illegal nach Österreich ein.