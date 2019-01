Tiernamen werden Kindernamen immer ähnlicher

Die beliebtesten Hundenamen im Jahr 2018 in unserem Nachbarland Deutschland stehen auch in der Gunst junger Eltern ganz oben - das gilt besonders für weibliche Formen. Wie das Haustierregister Tasso mitteilte, führen „Luna“, „Bella“ und „Emma“ die Rangliste bei den Hündinnen an. Bei Katzen sind „Lilly“/“Lilli“, „Luna“ sowie „Lucy“ am beliebtesten. Der populärste Name für männliche Welpen „Balu“/“Balou“ klingt dagegen eher nach einem Tier, allerdings finden sich in den Top Ten der Rüden auch „Bruno“ und „Max“.