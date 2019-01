Betrunkene Pkw-Lenkerin rammt Rettungswagen

„Die 49-Jährige fuhr gegen 18 Uhr in schwer alkoholisiertem Zustand mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Lind ob Velden, wobei ihr dabei ein Rettungswagen entgegenkam. Um der Pkw-Lenkerin auf der engen Fahrbahn das Vorbeifahren zu ermöglichen, hielt der Rettungswagenfahrer an. Im Zuge der Vorbeifahrt streifte die 49-jährige jedoch die gesamte Fahrerseite des Rettungswagens und fuhr ohne anzuhalten weiter“, schildert ein Polizist.