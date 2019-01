Marko Arnautovic verletzt sich beim Comeback

Für Marko Arnautovic ist das erste Spiel nach seiner Vertragsverlängerung bei West Ham United ganz schlecht verlaufen. Die „Hammers“ unterlagen am Dienstag in der 24. Runde der englischen Fußball-Premier-League auswärts den Wolverhampton Wanderers 0:3 und der ÖFB-Teamstürmer musste in der 77. Minute verletzt ausgetauscht werden.