Streithähne in mehr als 9 von 10 Fällen einig!

720 Millionen Euro Schulden

Insgesamt steht die Stadt bei den Banken mit 720 Millionen Euro in der Kreide und berappt dafür jährlich Zinsen in der Höhe von 15 Millionen Euro. Für FP-Stadtvize Detlef Wimmer sind Schulden per se nicht negativ: „Wenn das Budget trotzdem ausgeglichen gestaltet werden kann, ist es kein Problem. Kredite ermöglichen viele wichtige Projekte.“