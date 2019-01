Gefahren auf der Piste: Übermut und Aggressionen

Ausgeschlagene Zähne, eine geprellte Nase, ein gestohlenes Handy: Immer wieder kommt es auf Skipisten zu Auseinandersetzungen, die mitunter handgreiflich enden – die „Krone“ berichtete. Die gute Nachricht vorweg: Zugenommen haben die Aggressionen laut Polizeisprecher Stefan Eder nicht. Gleichzeitig sind in manchen Regionen die Pisten aber so voll wie nie zuvor. Umso wichtiger wäre es, dass sich alle Wintersportler auch an die „Verkehrsregeln“ halten.