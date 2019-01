Volle Frauenpower für die EU-Wahl

„Das kam für mich völlig überraschend“, sagt Feldinger über ihre Nominierung als EU-Kandidatin der NEOS. Hinter Spitzenkandidatin Claudia Gamon wurde sie am Samstag auf Platz zwei der pinken Liste gewählt. „Ich habe einfach meine Geschichte erzählt“, so die 43-Jährige über die interne Vorwahl. Und diese Geschichte hat es in sich: Zehn Jahre lang lebte die gebürtige Salzburgerin in Großbritannien und vertrieb dort Bio-Produkte aus Österreich. Nach einer privaten Trennung kehrte sie mit ihrer Tochter Autumn (10) nach Salzburg zurück.