Der Erzbischof will mit Kärntnern reden

Per E-Mail können sich die Bürger zum einem Gespräch mit dem Salzburger Erzbischof anmelden. Eine Viertelstunde will sich Lackner für jeden Gläubigen Zeit nehmen. Wegen des großen Interesses könnten aber nicht alle Terminwünsche berücksichtigt werden, heißt es aus dem erzbischöflichen Palais. E-Mails werde Lackner aber lesen. Die Beschwerden und Wünsche der Kärntner werden in den Visitationsbericht einfließen, der Anfang März an den Vatikan geschickt wird.