Lawine auf der Rax: Suchaktion eingestellt

Auf der Rax in Niederösterreich ist am Sonntagnachmittag eine Lawine abgegangen. Die Einsatzkräfte befürchteten zunächst, dass Menschen unter den Schneemassen begraben sind. Ein großer Sucheinsatz wurde in Gang gesetzt. Am Abend dann Entwarnung: Die Suche wurde eingestellt, es sei nahezu ausgeschlossen, dass sich jemand im Lawinenkegel befinde, teilte die Bergrettung mit.