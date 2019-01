Überfall: Opfer (14) in den Daumen gebissen

Die drei Jugendlichen waren am Samstag um 21 Uhr an der Kreuzung Glaser- und Alte Aigner-Straße aus dem Obus der Linie 7 ausgestiegen. Sechs südländisch aussehende Männer verließen den Bus laut Angaben der drei ebenfalls und gingen ihnen nach. Einer der Männer riss schließlich einem der Schüler die Kopfhöhrer seines AirPods aus den Ohren. Die Angreifer raubten den Jugendlichen sämtliche Geräte und Ohrhörer. Beim Gerangel biss zudem einer der Räuber einem der Schüler in den rechten Daumen. Die Gruppe flüchtete in der Folge in Richtung Valkenauerstraße. Die Schüler erstatteten Anzeige.