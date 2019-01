Katar besiegt sensationell Turnierfavorit Südkorea

Katar hat mit einem Sieg gegen Turnierfavorit Südkorea überraschend das Halbfinale des Asien-Cups erreicht! Der WM-Gastgeber von 2022 gewann am Freitag in Abu Dhabi mit 1:0 (0:0) und zog damit zum ersten Mal in die Vorschlussrunde des asiatischen Kontinentalturniers ein. Im Halbfinale trifft Katar in einem aufgrund der politischen Lage brisanten Duell auf den Gastgeber. Die Vereinigten Arabischen Emirate setzten sich - ebenfalls höchst überraschend - gegen Titelverteidiger Australien mit 1:0 (0:0) durch.