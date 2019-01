Rendi-Wagner kommt doch zum Wahlkampf-Auftakt

Am Donnerstag berichtete die „Krone“, die Bundesparteivorsitzende der SPÖ werde nicht dabei sein, wenn Bernhard Auinger und sein Team am kommenden Mittwoch in der TriBühne Lehen offiziell in den Stadtwahlkampf starten. Nun ist alles anders. Schuld an diesem politischen Fauxpas soll eine kleine Sekretärin sein.