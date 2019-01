Wir haben für jeden den richtigen Postkasten!

Die Idee, Nachrichten in einem Behälter zu verstauen, gibt es seit Jahrhunderten. Waren es damals noch tonnenartige Gefäße, sind die heutigen Briefkästen eher quadratisch. Die Formen und Farben der Briefkästen sind dabei allerdings unterschiedlich. Während die Postkästen der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Post gelb gehalten sind, haben die Kästen In Großbritannien, Dänemark oder Italien eher einen rötlichen Ton. In den USA und in Russland sind sie blau. Wenn auch Sie einen originellen Postkasten suchen, haben wir genau das Richtige für Sie. Bei unserer Auswahl an Postkästen ist für jeden Geschmack etwas dabei.