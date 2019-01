Tirol: Raserei auf Straßen Todesursache Nummer 1

4000 Unfälle, 4800 Verletzte und 36 Todesopfer: Das ist in groben Zügen die Tiroler Verkehrsbilanz für das Jahr 2018, die am Mittwoch in Innsbruck präsentiert wurde. Im langjährigen Vergleich gab es nur 2017 und 2014 weniger Tote auf den Straßen. Hoch war der Blutzoll beim Motorradverkehr. 15 Biker starben, 14 davon waren Ausländer. Unfallursache Nummer eins war Raserei.