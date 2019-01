Wiederbetätigung: Bedingte Haft für Klagenfurter

Ein Geschworenensenat hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt einen 40-jährigen Klagenfurter wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz einstimmig zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte auf Facebook in einer Gruppendiskussion über Asylwerber „Da fehlt der Adolf, die gehören weg“ gepostet und angeregt, Mauthausen wieder aufzumachen.