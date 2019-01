Wiener attackierte Kollegen mit Butterfly-Messer

Die beiden Männer gerieten in der Nacht zum Dienstag im Hotel in Zell am See in einen Streit. Dabei zog ein Wiener (24) ein Butterfly-Messer und attackierte damit seinen Arbeitskollegen (30). Mehrere Zeugen kamen hinzu, der 24-Jährige flüchtete daraufhin durch ein Fenster im Erdgeschoss aus dem Gebäude.