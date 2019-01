Unfassbar: Messi schnappt sich auch „Joker“-Rekord

Der 31-Jährige wurde erst in der 64. Minute eingewechselt und brachte beim Stand von 1:1 den Umschwung. Das 2:1 (71.) leitete er mit einem tollen Schuss, den Goalie Ivan Cuella noch parieren konnte, ein. Luis Suarez staubte ab. In der zweiten Minute der Nachspielzeit trug sich der Argentinier dann auch noch selbst in die Schützenliste ein.