Aufstieg als „Trostpflaster“ für Rubin Okotie

„In der vorigen Saison bin ich nur für die letzten Play-off-Spiele verpflichtet worden – und in der neuen bereitete mir eine Rückenverletzung zum Start einige Probleme.“ Sportlich strebt man den Aufstieg an, der für den Rechtsfuß nach den Verletzungen in der Vergangenheit eine Art „Trostpflaster“ wäre. „Zurzeit sind wir auf Kurs“, sagt Okotie, der mit Teamkollege Jimmy Hoffer auf mehr Spielminuten brennt. „Dafür trainieren wir jeden Tag sehr hart.“ Gemeinsam, wie schon 2010 (im Bild auch noch Helge Payer).