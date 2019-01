Neue Ära: Jetzt erobern die Bürger die Bühne

„Wir dürfen uns nicht anmaßen zu wissen, was die Menschen in der Stadt bewegt“, sagt Julia Gratzer, Theaterpädagogin am Grazer Schauspielhaus. Statt also nur einen Spielplan für sie zu gestalten, will man sie aktiver miteinbeziehen, sie erzählen lassen. „Dafür soll die Bürger*innenbühne den Raum bieten“, so Gratzer.