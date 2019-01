Die Bergsteigerdörfer in den Karnischen Alpen

Mit krone.tv und bergauf.tv Sehenswürdigkeiten aus den schönsten Regionen Österreichs entdecken! Diesmal besuchen wir die Bergsteigdörfer entlang der Karnischen Alpen. Diese Region zieht Menschen an, die vom Alltagsstress wegkommen möchten und unbeschwert und frei heimische Berge, unberührte Landschaften, stille Seen und urige Dörfer suchen. In und bereits wenige Meter außerhalb der Bergsteigerdörfer kann man diese unbändige Freiheit und Schönheit finden. Ob beim Skifahren, Skitouren gehen oder Wandern.