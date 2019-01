Zehn Jahre auf grünes Licht gewartet

Im kommenden Februar soll es endlich so weit sein. „In wenigen Wochen werden wir mit dem Bau beginnen“, gibt Alexander Thoma, Geschäftsführer der Millstätter Bäderbetriebe, bekannt. Geplant seien eine Wellenrutsche, eine Speedrutsche sowie eine Dreimeter-, Fünfmeter- und Zehnmeter-Plattform. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass die Anlage rechtzeitig in der kommenden Sommersaison in Betrieb genommen werden kann. Die Kosten belaufen sich auf rund 670.000 Euro.