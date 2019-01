Pensionistin von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Graues Auto gesucht

Der unbekannte männliche Fahrzeuglenker fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Aschach an der Donau weiter. Der von ihm gelenkte Pkw dürfte grau gewesen sein. Zeugen des Unfalles werde ersucht sich bei der Polizei in Aschach an der Donau unter 059133 4222 zu melden.