Salzburger Team-Festspiele im Weltcup

Drei von vier Athleten im Weltcup-Teambewerb der Skispringer in Zakopane kamen am Samstag aus Salzburg - sie holten hinter Deutschland Rang zwei! Und bei der ÖSV-Biathlon-Staffel in Ruhpolding stellte der Salzburger Skiverband drei von vier Starterinnen - sie schafften mit Rang sieben das beste Ergebnis in der Weltcup-Geschichte.