Lift wird zum großen Wahlkampf-Thema

„Jahrelang wurde der Sessellift am Hahnbaum herunter gewirtschaftet“, sagt Nathalie Baumann: „Und die Bürger sollen jetzt die Zeche zahlen.“

Wo sonst gibt es noch so einen Skilift mitten im Ort? „Wir sind eine E5-Gemeinde. Und in der werden dann die Schulkinder künftig mit dem Bus weggekarrt, zum Skilaufen woanders? Das kann nicht sein.“

Tatsächlich war der Lift bei der Eröffnung 1950 der modernste Sessellift Österreichs. „Jetzt ist er einfach alt, man schreibt rote Zahlen und die Gemeinde wird sicher nicht aus öffentlichen Mitteln den defizitären Lift am Leben halten“, so VP-Bürgermeister Peter Mitterer.