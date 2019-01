Verletztes Kind wurde aus Spitälern weggeschickt

„Die Ärzte können gar nicht bewältigen, was alles anfällt.“ Mit ihrem vor Schmerzen weinenden Sohn (6) am Arm wurde Sabine S. aus Kematen am Innbach in Oberösterreich aus dem Welser Krankenhaus weggeschickt. Die Gründe: zu wenige Ärzte, kein freies Bett! Erst im dritten Spital wurde Jan versorgt, die Ärzte baten mittlerweile um Entschuldigung.