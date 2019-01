35 Verletzte bei Massenkarambolage in den USA

Schwere Winterstürme in Kalifornien

Kalifornien wird zurzeit von schweren Winterstürmen mit massiven Regenfällen heimgesucht. In vielen Teilen des Westküstenstaates standen Straßen unter Wasser. Der US-Wetterdienst warnte vor heftigen Unwettern mit Starkwinden in der Sierra Nevada, die bis Freitag bis zu zwei Meter Schnee bringen könnten, und riet von Autofahrten in der Region ab.