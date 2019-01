„Das Leben verträgt keinen Stillstand“

Turmuhren waren die ersten mechanischen Uhren überhaupt und fanden gegen Ende des Mittelalters weite Verbreitung. Uhren waren zu dieser Zeit sehr teuer, so dass eine Turmuhr für alle Bewohner eines Ortes einen Nutzen brachte. Die Menschen wollten genau wissen, wie spät es ist. Bis dahin hatten sie sich mit Sonnenuhren, mit Wasseruhren und mit Sanduhren zufrieden gegeben. Jetzt wurden sie neugierig, was die Stunde geschlagen hat. So verbreitete sich die mechanische Uhr in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in allen großen Städten Europas.