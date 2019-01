Starkes Manifest für die Freiheit der Kunst

Unter den Hunderten Gästen war alles zu finden, was in der steirischen Kulturszene Rang und Namen hat. Aus der Gründungsgeneration des Forum waren viele gekommen ebenso aus den Reihen der ganz jungen Vereinsmitglieder – und dazwischen Unzählige, die der Institution in der einen oder anderen Weise verbunden sind. Sei es als Vereinsmitglied, Künstler oder Besucher. Auch die Kulturpolitik ließ es sich nicht nehmen, dem Verein, der sich am 15.…Jänner 1959 gegründet hatte, zu gratulieren. Kulturlandesrat Christopher Drexler war dabei ganz in seinem Element, und Kulturstadtrat Günter Riegler brachte sogar einen Espressokocher mit, in ironischer Anspielung auf die von ihm mitverschuldete, leidige Kaffeehaus-Diskussion. Dass er sich davon mittlerweile distanziert, hob auch Gründungsmitglied Gustav Zankl in seiner so leidenschaftlichen wie temperamentvollen Festrede positiv hervor.