Tierheim Passau: „Wir vermitteln nicht an Jäger!“

„Wir möchten unsere Hunde nicht als Erfüllungsgehilfen für ein blutiges Hobby sehen, bei dem Verletzungen der Hunde in Kauf genommen werden und fragwürdige Ausbildungsmethoden Standard sind“, begründet das Tierheim Passau auf seiner Facebook-Seite die Hausregel, keine Vierbeiner an Jäger zu vermitteln. Es ist eher ungewöhnlich, dass sich ein Tierschutzhaus so stark positioniert. Immerhin ist jeder freie Zwinger ein Gewinn und bestimmte Hunderassen hochspezialisiert. Doch in Passau steht man zu der Entscheidung: Zwar seien nicht alle Jäger gleich, grundsätzlich könne man aber davon ausgehen, dass die Jagdhundeausbildung für das Tier unangenehm ist und viele Vierbeiner die Mehrheit ihrer Zeit im Zwinger verbringen müssen.