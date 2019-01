Das hilft wirklich gegen Hautunreinheiten

Reine Haut gilt unter Frauen wie auch Männern als Schönheitsideal. Allerdings wurden nicht alle damit gesegnet. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung leiden im Laufe ihres Lebens an Akne oder zumindest an starken Unreinheiten. Bei einigen ist es genetisch bedingt, andere begünstigen die verstopften Poren mit schlechten Angewohnheiten. Welche das sind und was gegen Pickel und Mitesser hilft, erfahren Sie hier.