So vermeiden Sie Schmerzen durch Sitzen

Regelmäßige Übungen mit der Faszienrolle lockern das Bindegewebe, lösen Verspannungen und regen den Blutkreislauf an. Diese können Sie auch einfach im Büro durchführen. Am besten rollen Sie sich (auf dem Rücken) zwei bis dreimal am Tag jeweils ein bis zwei Minuten über die Rolle. Sie werden gleich merken, wie gut das Ihrem Rücken tut. Dieselben Übungen können Sie auch mit einem Massageball durchführen.