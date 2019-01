Attacke auf Ordensbruder, weil es keine Suppe gab

Dreister geht es fast nicht: das Verhalten zweier Rumänen, Onkel (36) und Neffe (20), am 30. November in Salzburg. Zuerst belästigten sie eine junge Frau sexuell, danach schlugen sie deren Begleiter. Und später attackierten sie sogar Ordensbrüder: weil sie keine Suppe bekamen. Beide dürfen in der Zelle darüber nachdenken.