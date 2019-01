Dieser Mugshot lässt Frauenherzen höher schlagen!

Warum der 29-Jährige gesucht wird, hat die Polizei nicht verraten. Feststeht allerdings, dass schon im Jahr 2014 einmal nach Hargreaves gefahndet wurde - unter anderem wegen Einbruchs. Damals machte er die Ordnungshüter lächerlich, weil er auf seiner Facebook-Seite „catch me if you can“ („fangt mich, wenn ihr könnt“) postete. Kurz danach wurde er zwar geschnappt, allerdings ist er nun wieder einmal flüchtig.