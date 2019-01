Stankovic: Im Schritt-Tempo hinter den Kühen her

Die Kuh ist in Indien ein heiliges Tier. Das hat Marko Stankovic, den der jetzige St.-Pölten-Coach Ranko Popovic im Jänner 2018 zu Pune City in den Bundesstaat Maharashtra lockte, schon häufiger bemerkt. Manchmal zuckelt der Mannschaftsbus im Schritt-Tempo hinter einer Herde her. Zu „Diwali“, mit Weihnachten vergleichbar, werden die Tiere festlich herausgeputzt. „Die Inder“, erzählt der frühere Sturm- und Austria-Spieler, „malen dann die Kühe an, schminken sie regelrecht. Sie lieben bunte Farben über alles.“