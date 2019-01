Hotel in Ramsau am Dachstein von Lawine getroffen

Eine Lawine hat in der Nacht auf Dienstag zwei Beherbergungsbetriebe im obersteirischen Ramsau erfasst, ein Apartmenthaus und den Kirchenwirt Pehab. In beiden Objekten befanden sich entgegen ersten Meldungen rund 60 Gäste, sie wurden unverletzt in umliegende Beherbergungsbetriebe gebracht. Laut Einsatzkräften könnte eine weitere Lawine abgehen.