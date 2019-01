Köche setzten sich die Haube auf

Kein Problem – an flüssiger Verpflegung fehlte es, nachdem die Weinexperten eine Ration für 90 Teilnehmer im Gepäck hatten, ohnehin nicht. Damit die edlen Tropfen allerdings nicht zu Kopf stiegen wurde selbstverständlich auch gekocht. „Für die ausgefallenen Kollegen ist unser Küchenchef Hansi Friesenbichler eingesprungen“, so Hotelier Thomas Steiner, der sich nicht nur als perfekter Gastgeber, sondern auch Obertauern-Guide erwies. „Montag stand wegen des Schneefalls nur Après-Ski am Programm. Heute erwarte ich in der Früh alle auf der Piste.“