Straßensperre wegen Hochwasser in Graben geworfen

Unglaublicher Vorfall: Weil ein Lenker ansonsten wahrscheinlich einen Umweg hätte in Kauf nehmen müssen, warf er in Pichl bei Wels einfach ein Absperrgitter und die Tafel „Hochwasser“ in den Straßengraben. Erbost über diese Aktion zeigt sich die Freiwillige Feuerwehr Geisensheim (Pichl bei Wels) auf ihrer Facebook-Seite: „Ein Recht herzlicher Dank gilt dem werten Mitbürger, welcher unsere Straßensperre in den Straßengraben geworfen hat.“