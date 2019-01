Kamin freischaufeln, im Erdgeschoß schlafen

Der Landes-Einsatzstab warnte am Sonntag jene Salzburger, die in der Nähe von Waldrändern wohnen, so weit wie möglich im Erdgeschoß zu übernachten. Es drohten derartig viele Bäume unter den Schneemassen zu knicken, dass die Feuerwehren, die Hubschrauber-Besatzungen und das Bundesheer mit dem Räumen bzw. den so genannten Downwash-Flügen nicht mehr nachkamen.