Betrunkene klauten Auto für Spritztour

Eine Fahndung wurde eingeleitet; doch erst Samstagmittag wurde der Wagen etwa 17 Kilometer entfernt unbeschädigt auf einem Parkplatz in Iselsberg in Osttirol aufgefunden. Ein Polizist: „Wir nehmen an, dass die beiden vielleicht noch in eine Frühbar in Lienz wollten. Wenn sie wieder ganz nüchtern sind, werden sie sich hoffentlich melden.“ Die beiden Männer werden angezeigt.