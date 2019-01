6000 in Salzburg von der Außenwelt abgeschnitten

Auch in Taxenbach sind im Ortsteil Brandenau etwa 40 Personen nicht über den Straßenweg erreichbar. Die Versorgung ist aber sichergestellt, hieß es. Die Straßenräumung läuft. Im Krimmler Tauernhaus befinden sich fünf Personen, sie sind aber wohlauf und versorgt. In Unken sind 40 Personen von der Außenwelt abgeschnitten. In Scheffau und Krispl sind insgesamt 16 Personen nicht erreichbar. In Abtenau im Bereich Unterberg sind sieben Gebäude abgeschlossen und Bad Vigaun (Rengerberg) sowie einige Ortsteile von St. Koloman erschwert erreichbar. Die B99 zwischen Untertauern und Obertauern ist seit 9 Uhr gesperrt. Obertauern ist von Tweng im Lungau aus erreichbar.