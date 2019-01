Er will der Super-Wikinger werden

Mit dem 18-jährigen Erling Braut Haland steigt nun ein Stürmer-Juwel in die großen Fußstapfen der Torjäger. Wie schnell sich der Youngsters ans rauere Fußballklima in Österreich gewöhnt, wird die Zeit zeigen. Tatsache ist, dass der Goalgetter vorm Trainingsstart am Montag mit vielen Vorschusslorbeeren gelandet ist.