Der viele Schnee als Leid der kleinen Skilifte

Während die großen Skigebiete im Salzburger Land, bis auf wenige Ausnahmen, mit der Schneemenge glücklich sind und wegen ihrer technischen Möglichkeiten sowie der Mannschaftsstärke diese locker bewältigen, haben es die kleinen Skilifte, vor allem im Flachgau extrem schwer. Meist herrscht in den tiefen Lagen Schneemangel, was schon zur Schließung zahlreicher Anlagen führte, gerade in diesem Winter erwischte es zum Beispiel den Eugendorfer Schlepper. Nur wenige Kilometer entfernt gibt es jetzt zwei Hiobsbotschaften. In Hof fielen zwei Bäume über die Seile des Schleppliftes. „Alles geht schief, was schief gehen kann“, sagt Betreiberin Melanie Prietzel. Heute, Samstag, soll die Anlage wieder repariert werden. Danach ist aber noch ein TÜV für den sicheren Betrieb notwendig. Wann der Betrieb wieder laufen wird? „Hoffentlich nächste Woche“, sagt Prietzel.