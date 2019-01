Viele Facetten des Exils

Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen, sind so vielfältig wie ihre Erlebnisse auf dem Weg, beziehungsweise am Zielort. Das von Mathis Huber geleitete Osterfestival „Psalm“ geht an sieben Abenden – von Palmsonntag 14. April, bis Ostermontag, 22. April – in der Grazer List-Halle dem „Exil“ auf den Grund.