Evakuierung der Rudolfshütte verlief ohne Probleme

Die Schneemassen haben aber auch eine gute Seite - der Weißsee Gletscher wird dieses Jahr weniger abschmelzen als in früheren Jahren und Skifahren wird bis weit in den Frühling möglich sein, so Holleis.

„Mein Dank gilt den Einsatzkräften mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, die es heute ermöglicht haben, dass unsere Gäste sicher ins Tal begleitet wurden“, schließt der Zeller Hotelier.