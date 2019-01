Guttaring: Unbewohnte Holzhütte brannte nieder

Zu einem Brand in Guttaring mussten Donnerstagnachmittag die Feuerwehren Guttaring, Althofen und Kappel am Krappfeld ausrücken: Eine Holzhütte stand in Vollbrand. Zum Glück war sie nicht bewohnt; die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens für die Besitzerin (53) sind noch ungeklärt.