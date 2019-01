Hausmeister (53) von eigenem Auto erdrückt

Wagen begann zu rollen

Der Wagen setzte sich plötzlich in Bewegung und rollte rückwärts auf das Wohnhaus zu, so die Polizei. Der 53-Jährige dürfte versucht haben, den Pkw lediglich mit Körperkraft zum Stillstand zu bringen, was dem Mann jedoch nicht gelang. Er wurde zwischen der Autorückseite und der Wand des Carports eingeklemmt und erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb.